Son dakika haberleri | Akdeniz Belediyesi, şehit ailelerini yaz kampına gönderdi Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 100 şehit ailesini, Silifke ilçesindeki Kapızlı kampına gönderdi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 100 şehit ailesini, Silifke ilçesindeki Kapızlı kampına gönderdi. Kamptan ücretsiz yararlanacak şehit aileleri, keyifli bir tatil yapacak.

Akdeniz Belediyesinin geçen yıl başlattığı ücretsiz yaz kampları devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda öğrencilerin, sonrasında anneler ile kızlarının ardından bu kez de şehit aileleri Kapızlı kampına uğurlandı. Belediye merkez binası önünde gerçekleşen törende, Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökmen Akyürek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Ali Turna, Silifke'de bulunan Kapızlı yaz kampına gidecek şehit ailelerini uğurladı. Korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında aileler, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek ve tek tek ateşleri ölçülerek kontrollü şekilde otobüslere alındı.

100 şehit ailesi kampa gönderildi

Gençlik ve Spor Bakanlığının da desteklediği proje kapsamında, şehit ailelerini Silifke'ye ücretsiz kampa uğurlayan Başkan Yardımcısı Akyürek, "Belediyemizin geçen yıl başlattığı ücretsiz yaz kampına, ailesinin ekonomik durumu iyi olmayan başarılı çocuklarımız, sonrasında hiç tatile çıkmamış annelerimiz ile kızlarının ardından bu kez de şehit ailelerimizi gönderiyoruz. Müdürlüklerimiz tarafından ilk etapta 100 şehit ailemiz belirlendi. Bu ailelerimizden 65'i bugün yola çıkıyor. Kalan 35 ailemiz de gün içerisinde hazırlıklarını tamamlayıp yola çıkacak. Tüm şehit ailelerimize iyi eğlenceler diliyor, gönüllerince güzel ve keyifli birkaç gün yaşamalarını temenni ediyorum. Şehit ailelerimiz, vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimizin bizlere en kıymetli emanetidir. Onların başımızın üstünde daima yeri vardır. Akdeniz Belediyesi olarak, sosyal ve kültürel içerikli hizmet ve projelerimize yenilerini katarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA