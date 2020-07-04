Son dakika haberleri! Akçakoca'ya 400 kişilik "katamaran" gezi teknesi getirildi
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Son dakika haberleri! Akçakoca'ya 400 kişilik "katamaran" gezi teknesi getirildi

Son dakika kültür sanat haberi... Batı Karadeniz'in incisi Düzce'nin Akçakoca ilçesine, turizmi geliştirmek, yerli ve yabancı turistlere iyi hizmet verebilmek için 40 metre uzunluğunda 400 kişilik katamaran gezi teknesi getirildi.

Son dakika haberleri! Akçakoca'ya 400 kişilik
04.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:20

Batı Karadeniz'in incisi Düzce'nin Akçakoca ilçesine, turizmi geliştirmek, yerli ve yabancı turistlere iyi hizmet verebilmek için 40 metre uzunluğunda 400 kişilik katamaran gezi teknesi getirildi.

Yeşil ve mavinin birleştiği Batı Karadeniz'in önemli turizm bölgelerinden Akçakoca'ya, belediye tarafından getirilen katamaran gezi teknesi turistlere hizmet edecek.

İlçeye gelen turistler, limanda bekleyen gezi teknesiyle Karadeniz'in sahilleriyle kıyılarını görme imkanı bulacak.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizme en iyi şekilde hizmet verebilmek için katamaran gezi teknesi aldıklarını söyledi.

Tekne sayesinde ilçeye gelen turistlere Karadeniz kıyılarının daha iyi tanıtılacağını ifade eden Yanmaz, "Gemimizin kapasitesi 400 kişilik. Gemimiz limana gelinceye kadar kaptanımız tayfası, personelimiz ve belediye çalışanlarımız çok büyük emek sarf ettiler. Aldığımız tekne inşallah renk katacak Akçakoca'ya. Tekne aynı zamanda gezinin dışında restoran, kafeterya, sünnet, nikah gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen turistler Karadeniz'in sahillerini kıyılarını görecek ve tanıyacak. Bu yüzden Düzce ve Akçakoca'ya turizm açısından çok büyük katma değer sağlayacak." dedi.

Öte yandan, Katamaran teknesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Polis ekipleri de sosyal mesafe kuralı için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Kaynak: AA

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