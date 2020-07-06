Son dakika haberleri: Akçakoca'da mini tenis turnuvası yapıldı Gelen son dakika haberlerine göre DÜZCE(İHA) – Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, mini tenis turnuvası gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, mini tenis turnuvası gerçekleştirdi.

Pandemi süreci sonrası sosyal mesafe kuralları doğrultusunda antrenmanlara başlayan tenis sporcuları mini tenis turnuvasında mücadele ettiler. Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortunda Antrenör Levent Hasdemir önderliğinde gerçekleşen mini tenis turnuvasına 8 sporcu katıldı. Mini Tenis Turnuvası sonucunda küçüklerde Emre Yomra birinci, Simay Yavuz ikinci, Gençlerde ise Buse Yılgör birinci ve Beren Berber ikinci oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA