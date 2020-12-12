Son dakika haberleri: Akçakoca'da kısıtlamada görev yapan polislere baklavalı ziyaret
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Son dakika haberleri: Akçakoca'da kısıtlamada görev yapan polislere baklavalı ziyaret

12.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:50
Son dakika haberleri: Akçakoca'da kısıtlamada görev yapan polislere baklavalı ziyaret

Gelen son dakika haberlerine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan emniyet güçlerine AK Parti ve CHP'nin ilçe başkanlarınca baklava ikram edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan emniyet güçlerine AK Parti ve CHP'nin ilçe başkanlarınca baklava ikram edildi.

Akçakoca'da 4 farklı noktada uygulama yapan emniyet güçlerini ziyaret eden AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu ve CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, ekiplere baklava ikram etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne de ziyarette bulunan Sarıoğlu ve Abanoz, buradaki polislere de baklava ikram etti.

Sarıoğlu ve Abanoz, kısıtlama günlerinde görevlerini icra eden emniyet mensuplarını motive etmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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