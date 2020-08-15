Son dakika haberleri | Akçakale Belediyesinden engelli gence akülü sandalye Son dakika haberlerine göre Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, 13 yaşındaki bedensel engelli gence akülü sandalye hediye etti.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, 13 yaşındaki bedensel engelli gence akülü sandalye hediye etti.

Aşağı Deren Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki İbrahim Ceylan, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ya mesaj atarak akülü sandalye ve yol talebinde bulundu.

Yalçınkaya, İbrahim Ceylan'ı evinde ziyaret ederek akülü sandalyesini teslim etti.

Her zaman engelli vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Yalçınkaya, İbrahim'in akülü sandalye taleplerini yerine getirebilmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

İbrahim'in sağlığına kavuşmasını temenni eden Yalçınkaya, her zaman hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Akülü sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Ceylan da, Yalçınkaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA