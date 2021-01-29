Son dakika haberleri | Akbank, "The Valuable 500"e Türkiye'den katılan ilk banka ve kurum oldu

Bir son dakika haberine göre Akbank, kapsayıcılık ve çeşitlilik ilkeleri doğrultusunda engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını desteklemek için küresel bir girişim olarak kurulan The Valuable 500'e katıldı.

Akbank, kapsayıcılık ve çeşitlilik ilkeleri doğrultusunda engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını desteklemek için küresel bir girişim olarak kurulan The Valuable 500'e katıldı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin iş hayatına katılımlarını desteklemek ve yaratacakları değer konusunda farkındalık oluşturmak adına kurulan The Valuable 500'e Akbank da katıldı. Sürdürülebilirlik alanında Türkiye'de öncü çalışmalara imza atan Akbank, girişime Türkiye'den katılan ilk banka ve kurum oldu.

2021 yılı içerisinde engelli bireylerin iş dünyasına katılımını desteklemek adına taahhütte bulunacağını açıklayan Akbank, bugün yapılan uluslararası basın açıklaması ile girişimin bir üyesi ilan edilerek bu konuda dünyanın öncüleri arasındaki yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, sürdürülebilirlik alanında dünyaya ve Türkiye'ye fayda sağlayacak her türlü girişimin destekçisi olmaya çalıştıklarını belirtti.

İş stratejilerinin önemli bir parçası olarak gördükleri sürdürülebilirlik konusunda yakın zamanda açıkladıkları strateji ve somut hedeflerle yepyeni bir dönemi başlattıklarını ifade eden Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, The Valuable 500'e katılan ilk Türk bankası ve kurumu olmaktan gurur duyuyoruz. Kapsayıcılık ve çeşitliliği kültürümüzün önemli bir parçası olarak görüyoruz. Geleceğin Türkiye'si için çalışırken herkesin yeteneklerinden, düşüncelerinden faydalanmanın önemine inanıyor, bunu yaratıcılığı da tetikleyecek büyük bir değer olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle The Valuable 500'e katılarak, hem engelli bireyler için daha kapsayıcı bir iş dünyası yaratmadaki rolümüzden hem de bu konuda farkındalık oluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Dünya Ekonomik Forumu'nun Ocak 2019'da Davos'taki Yıllık Toplantısı'nda başlatılan The Valuable 500, bütün tedarik zincirindeki iş sistemini engelli bireylerin yararına dönüştürmeyi hedefleyen tek küresel Üst Yönetici (CEO) topluluğu olarak öne çıkıyor. Girişime, iki yılda 35 ülkeden 400'ün üzerinde CEO katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık