Son dakika haberleri! Akbank Sanat, yarıyıl tatilinde çocuklara özel etkinlikler hazırladı

Son dakika haberi: Çocukları sanatın yaratıcı dünyasıyla buluşturmayı hedefleyen Akbank Sanat, yarıyıl tatiline özel eğlenceli ve eğitici bir program hazırladı.

Çocukları sanatın yaratıcı dünyasıyla buluşturmayı hedefleyen Akbank Sanat, yarıyıl tatiline özel eğlenceli ve eğitici bir program hazırladı.

Program kapsamında, 50. yılını kutlayan Akbank Sanat Çocuk Tiyatrosu'nun "Fırtına Çocuk" oyunu, 24 Ocak'ta çocuklarla buluşacak. Ellen Havard tarafından kaleme alınan oyun, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Yalnız yaşayan bir çocuğun fırtınadan harabeye dönen evini onarması sırasında rüzgarla birlikte gelen arkadaşıyla yaşadığı macerayı anlatan oyun, izleyenleri sınırsız bir hayal dünyasıyla buluşturuyor.

Yönetmenliğini Lerzan Pamir'in yaptığı "Fırtına Çocuk" oyununda Elif Gizem Aykul ve Mert Aydın masalı, canlı müzik eşliğinde fiziksel bir anlatımla sahneliyor.

Çocuklar, atık kumaşlardan mask yapacak

"Atık Kumaşlar ve Tutkal ile Mask Atölyesi" 22 Ocak'ta Akbank Sanat YouTube kanalında çocukların beğenisine sunulacak.

Evdeki lekeli veya yırtık kıyafetlerin ve atık kumaşların çocukların hayalindeki masklara dönüşeceği çalışma, kesme, ekleme, yapıştırma ve boyama teknikleriyle gerçekleştirilecek.

"Köpük Heykel Atölyesi" ise 29 Ocak'ta Akbank Sanat YouTube kanalında paylaşılacak. Evdeki kutulardan çıkan köpüklerin "İleri Dönüşüm" tekniği ile köpük heykellere dönüştüğü çalışma ile çocuklar hayallerindeki oyuncak heykeli yapma ve sonra bu heykeller ile dilediği gibi oynama fırsatı bulacak.