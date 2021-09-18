Son dakika... AKARYAKIT İSTASYONUNDA OTOMOBİL ALEV ALDI; KADININ ÇOCUĞU İLE KAÇIŞI KAMERADA - Haberler
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Son dakika... AKARYAKIT İSTASYONUNDA OTOMOBİL ALEV ALDI; KADININ ÇOCUĞU İLE KAÇIŞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ÇANAKKALE'de, akaryakıt istasyonundan yakıt alındıktan sonra çalıştırılmak istenen otomobilin motor bölümünde patlama oldu.

ÇANAKKALE'de, akaryakıt istasyonundan yakıt alındıktan sonra çalıştırılmak istenen otomobilin motor bölümünde patlama oldu. Alev alan otomobildeki sürücü ile arka koltukta oturan kadının kucağındaki çocukla panik içinde araçtan kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çanakkale- İzmir yolundaki olay, dün saat 20.30 sıralarında, meydana geldi. Otomobil sürücüsü, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geldi. Sürücü yakıt aldıktan sonra tekrar aracına binip, ayrılmak istedi. Yakıt pompalarının önünde park halindeki otomobil çalıştırıldığı anda, motor bölümünde patlama oldu ve araç alev aldı. Sürücü ile arka koltukta oturan kadın kucağındaki çocukla beraber panik içinde araçtan inip, uzaklaştı. Otomobilin alev aldığını gören benzin istasyonunda görevli 2 kişi, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Sürücü ile kadının kucağındaki çocukla panik içinde araçtan kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika... AKARYAKIT İSTASYONUNDA OTOMOBİL ALEV ALDI; KADININ ÇOCUĞU İLE KAÇIŞI KAMERADA

Son dakika... AKARYAKIT İSTASYONUNDA OTOMOBİL ALEV ALDI; KADININ ÇOCUĞU İLE KAÇIŞI KAMERADA

Son dakika... AKARYAKIT İSTASYONUNDA OTOMOBİL ALEV ALDI; KADININ ÇOCUĞU İLE KAÇIŞI KAMERADA

Son dakika... AKARYAKIT İSTASYONUNDA OTOMOBİL ALEV ALDI; KADININ ÇOCUĞU İLE KAÇIŞI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... AKARYAKIT İSTASYONUNDA OTOMOBİL ALEV ALDI; KADININ ÇOCUĞU İLE KAÇIŞI KAMERADA - Haberler
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