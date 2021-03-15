Son dakika haberi: Akaryakıt istasyonu yangınında faciadan dönüldü
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Son dakika haberi: Akaryakıt istasyonu yangınında faciadan dönüldü

15.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:59

Son dakika gelişmesine göre Ordu'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangın paniğe sebep oldu.

Ordu'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangın paniğe sebep oldu. Yangın, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kıs aşurede kontrol altına alındı.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangında faciadan dönüldü. İki katlı akaryakıt istasyonunun çatı katında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine intikal eden Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek muhtemel bir facianın önüne geçti.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirildi.

(Metin Akyürek/İHA)

Son dakika haberi: Akaryakıt istasyonu yangınında faciadan dönüldü
Son dakika haberi: Akaryakıt istasyonu yangınında faciadan dönüldü
Son dakika haberi: Akaryakıt istasyonu yangınında faciadan dönüldü
Son dakika haberi: Akaryakıt istasyonu yangınında faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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