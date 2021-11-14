Son dakika haberleri... Akaryakıt istasyonu marketindeki bıçaklı soygun kamerada

KAYSERİ'de, elinde bıçakla akaryakıt istasyonuna girip market görevlisine açtırdığı kasadan 2 bin TL çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen perşembe akşamı Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Elinde bıçakla akaryakıt istasyonuna giren maskeli hırsız, market görevlisinden kasadaki paraları istedi. Görevlinin kasayı açmasıyla 2 bin TL'yi çalan şüpheli, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.