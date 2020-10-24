Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi kontrol ve hazırlıklarının, planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek "Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri, Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi kontrol ve hazırlıklarının, planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek "Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri, Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir. S-300 sistemi, NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa biz de S-400'ü aynı şekilde kullanacağız." dedi.

Bakan Akar, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, S-400 konusuna değindi. Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedarikinin 83 milyon halkın, vatanın ve onun semalarının egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Bu maksatla tedarik ettiğimiz sistemin, kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz. Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri, Türkiye için NATO'dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir. S-300 sistemi, NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa biz de S-400'ü aynı şekilde kullanacağız."

"Daima gardaşlarımızla beraber olacağız"

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırılarının ardından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal altındaki öz topraklarına yönelik başlattığı operasyona da değinen Akar, "Can gardaşlarımız olan Azerbaycan Türkü'nün haklı davasında da bugün olduğu gibi yarın da daima gardaşlarımızla beraber olacağız. İşgalci ve barbar Ermenistan'ın kardeşlerimizi katletmesine bigane, duyarsız kalamayız." diye konuştu.

Azerbaycan'ın 30 yıldır Ermenistan işgalindeki öz topraklarını kazanmak için giriştiği mücadeleyi sonuna kadar destekleyeceklerini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Batı, 30 yıl önceki gibi bugün de işgalci Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek, çocuk, kadın, yaşlı demeden yaptığı saldırıları, canilik ve barbarlığı görmemekte ısrar ediyor. Savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, işlediği bu suçların hesabını tarih ve uluslararası hukuk önünde mutlaka verecektir. Uluslararası toplum ve kurumlar, kalıcı barış ve istikrarın Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından çekilmesiyle sağlanacağını artık anlamalıdır. Bu vesileyle hain saldırılarda şehit düşen kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Azerbaycan halkına da başsağlığı diliyorum."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer