Akar: "Savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 70'lere çıkardık"
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Akar: "Savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 70'lere çıkardık"

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kürsüye gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda düzenlenen programda konuştu.

3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kürsüye gelişi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda düzenlenen programda konuştu. (1)

Akar: 'Savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 70'lere çıkardık'
Akar: 'Savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 70'lere çıkardık'
Akar: 'Savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 70'lere çıkardık'
Akar: 'Savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 70'lere çıkardık'
Akar: 'Savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 70'lere çıkardık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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Akar: "Savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 70'lere çıkardık" - Haberler
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