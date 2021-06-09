Akar: "Savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 70'lere çıkardık"
3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kürsüye gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda düzenlenen programda konuştu.
3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kürsüye gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda düzenlenen programda konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya