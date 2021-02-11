Son dakika haberleri | Akar: "Libya'da bu noktaya gelinmesinde Türkiye'nin, TSK'nın rolü görülmüyor mu"
11.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:09
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Bakan Akar: "Libya'da bu noktaya gelinmesinde Türkiye'nin, TSK'nın rolü görülmüyor mu? Bütün çevrelere 'insaf' diyoruz.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Bakan Akar: "Libya'da bu noktaya gelinmesinde Türkiye'nin, TSK'nın rolü görülmüyor mu? Bütün çevrelere 'insaf' diyoruz. Bunu görmeleri lazım."
Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19'la mücadele konusunda TSK'nin dünya orduları içinde ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı