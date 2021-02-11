Son dakika haberleri | Akar: "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim...
11.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:10
Son dakika gündem haberi... Akar: "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri."
Akar: "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan