Son dakika haberleri... Akar: "Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli,...
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Son dakika haberleri... Akar: "Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli,...

05.10.2020 14:27 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:27
Son dakika haberleri... Akar:

Son dakika haberlerine göre Akar: "Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, paralı askerleri, teröristleri bölgeden çıkarmalı"

Akar: "Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, paralı askerleri, teröristleri bölgeden çıkarmalı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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