Son dakika haberleri... Akar: "Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli,...
05.10.2020 14:27 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:27
Son dakika haberlerine göre Akar: "Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, paralı askerleri, teröristleri bölgeden çıkarmalı"
Akar: "Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, paralı askerleri, teröristleri bölgeden çıkarmalı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer