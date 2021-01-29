Son dakika haberleri... Akar: "Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı merkezin ateşkesin sürekliliği, barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacağına inanıyoruz."
29.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:17
Son dakika haberine göre Akar: "Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı merkezin ateşkesin sürekliliği, barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacağına inanıyoruz.
Akar: "Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı merkezin ateşkesin sürekliliği, barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacağına inanıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer