Son dakika haberleri: AK Partili Savaş, "İstiklal Marşı, kahramanlık destanının dizelere dökülerek ortak bir haykırışa dönüşmesidir"

Son dakika gündem haberi... TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kurtuluş Savaşı'nda yazılan kahramanlık destanının dizelere dökülerek ortak bir haykırışa dönüşmesi olduğunu ifade eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "100 yıl önce bugün Gazi Meclisimizde kabul edilmiştir. Milli Şairimiz, Üstat Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan, bir milletin zaferinin anlatıldığı Marşı'mız aynı ruh ve duyguyla, bizlere büyük bir güç, ilham kaynağı olmaktadır. Bir milletin zaferini müşterek bir dil ile anlatan Üstat Mehmet Akif, hislerimizi, milli ve manevi değerlerimizi, ideallerimizi anlatan veciz bir ifade ortaya koymuştur. Yaşayışıyla, duruşuyla, ortaya koyduğu mücadelesiyle İstiklal Marşı'mızın her bir satırını hissederek yazan Akif, her daim örnek almamız gereken, nesillerimize anlatacağımız unutulmaz isimlerimizdendir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İstiklal Marşı'nın ruhuna sahip çıkarak çok önemli bir beka mücadelesi verildiğini kaydeden Savaş, "Güçlü ve Büyük Türkiye'ye engel olmak isteyen şer odakları, terör örgütleri üzerinden ortaya koydukları kirli planlarıyla ve hain darbe girişimleriyle istiklal ve istikbalimizi doğrudan hedef alıyorlarsa da, kahraman ecdadımızın korkusuz yiğit torunları olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün bu kirli oyunları bozmaya devam ediyoruz. Sahip olunan inanç, azim ve kararlılık bu zorlu yoldaki en büyük gücümüzdür. Yüreklerimizdeki vatan sevgisi gelecek yüzyılların en büyük teminatı olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yıl dönümünde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı