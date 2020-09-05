Son dakika haberleri... AK Partili Savaş; "Aydın'ın sorunları için Çerçioğlu'nu ziyaret edeceğim"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... AK Partili Savaş; "Aydın'ın sorunları için Çerçioğlu'nu ziyaret edeceğim"

Son dakika haberine göre AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu Aydın'ın bekleyen sorunları için ziyaret etmek istediğini belirterek, "Kazanan Aydın olsun" dedi.

Son dakika haberleri... AK Partili Savaş;
05.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:31

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu Aydın'ın bekleyen sorunları için ziyaret etmek istediğini belirterek, "Kazanan Aydın olsun" dedi.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, partisinin Efeler İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çekti. Aydın'ın çözüm bekleyen sorunları olduğunu kaydeden Savaş, "İktidar ve yerel yönetim olarak hep birlikte el birliği ile yapmamız gereken işler var. Milletvekili olarak bizler, bize oy veren yada vermeyen herkesin vekiliyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu da aynı şekilde kendine oy veren yada vermeyen herkesin belediye başkanı. Bu doğrultuda bizlerin bir ve beraber kazanın Aydın olması için birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu el birliği ile yapılması gereken çalışmalar için ziyaret etmek istediğini belirten Savaş, "Geçtiğimiz aylarda bir çağrıda bulunmuştum. İktidar milletvekillerimiz, parlamentoda Aydınımızı temsil eden milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve sivil toplum örgütü kuruluşlarının temsilcileri ile vali beyin koordinasyonunda bir araya gelerek Aydın'ın önceliklerini konuşalım ve değerlendirelim istemiştim. Bu doğrultuda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret ederek bu çağrımı kendisinden isteyeceğim. Aydın'ın büyüyen, gelişen ve kalkınan Türkiye'den daha fazla pay alması adına mesafe kat etmesi lazım. Aydın'da çok önemli fırsatlar var. Bunların kaçırılmaması için el birliği ve güç birliğine ihtiyaç var. Kendisinden en kısa zamanda randevu isteyerek bu ziyareti gerçekleştireceğim" diye konuşarak kazananın Aydın olması gerektiğini söyledi. - AYDIN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Angela Merkel Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Demet Şener Hülya Avşar Okan Bayülgen
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Lionel Messi Burak Yılmaz
Daha Fazla Kaza Ankara Sakarya Göztepe
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... AK Partili Savaş; "Aydın'ın sorunları için Çerçioğlu'nu ziyaret edeceğim" - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 17:38:33. #1.15#
title