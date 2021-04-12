Son dakika haberleri: AK Partili Günay, Eskişehir'de tarımsal sulama yatırımlarına 9,5 milyon liralık hibe desteği verileceğini açıkladı
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Son dakika haberleri: AK Partili Günay, Eskişehir'de tarımsal sulama yatırımlarına 9,5 milyon liralık hibe desteği verileceğini açıkladı

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: AK Partili Günay, Eskişehir'de tarımsal sulama yatırımlarına 9,5 milyon liralık hibe desteği verileceğini açıkladı

Son dakika gündem haberi: AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılı içinde Eskişehir'de tarımsal sulama yatırımlarına 9,5 milyon liralık hibe desteği verileceğini bildirdi.

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılı içinde Eskişehir'de tarımsal sulama yatırımlarına 9,5 milyon liralık hibe desteği verileceğini bildirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su ve sulama yatırımlarında hamle yılı ilan edildiği 2021 yılında DSİ aracılığıyla yapılan sulama yatırımlarına ilave olarak doğrudan çiftçilere yönelik bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını kaydetti.

2021 yılı için bireysel sulama sistemleri hibe desteği başvurularının 1-30 Mart tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Günay, şunları belirtti:

"Eskişehir'de 202 çiftçimiz başvuruda bulunmuştur. Başvuruda bulunulan damlama sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama ve tamburlu sistem yağmurlama sulama projeleri için çiftçilerimize 9,5 milyon lira hibe desteği verilecektir. Destekler yalnızca hibe olarak değil, basınçlı sulama sistemleri ile ilgili projelerde çeşitli finansman araçlarla da veriliyor. Ayrıca Ziraat Bankası aracılığıyla üreticilere modern basınçlı sulama sistemleri konusunda devletimiz tarafından sübvanse edilen faiz indirimli kredi kapsamında 2 yılı ödemesiz, 7 yıl vadeli faizsiz kredi kullandırılmaktadır. Kredi kullanılabilmesi için hazırlanan basınçlı sulama projelerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından, teknik inceleme yapılarak onay verilmektedir. 2021 yılı ilk üç ayında 330 projeye incelenerek onay verilmiştir. Uygulanacak projelerin ve desteklerin tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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