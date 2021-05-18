Son dakika haberleri! AK Parti TBMM Grubu'ndan, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup başkanvekilleri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup başkanvekilleri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

Bostancı, Twitter'daki hesabında, "Sayın Akşener, siyasi eleştirinin de bir sınırı vardır. Bu Netanyahu benzetmesi ayıptır, kamu vicdanıyla ters düşmektir. Konuşma metninize bunu yerleştirenler size ve Türkiye siyasetine tuzak kurmuşlardır." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Filistin davasını dünyada en yüksek sesle savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylenen bu sözlerin, tarihe ihanet ve utanmazlık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu terbiye yoksunu dili, Filistin'i, Gazze'yi ve bu davaya gönül veren milyonları üzmüş; katliamcı İsrail'i ve Netanyahu'yu sevindirmiştir. Yazık. Ortağı CHP, terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'ye bakanlık dağıtırken ağzını açamayan Akşener, Erdoğan'a aslan kesiliyor. Bu sahte milliyetçilikleri, 'dostlarınıza' şirin gözükme gayretlerini ibretle izliyoruz. Milletimiz de tarih de bunları kaydediyor."

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Twitter'da, "İP'in ucu, mandacı muhalefet zihniyetine bağlı olduğu için milli bir duruş, milli bir siyaset beklemek beyhude. Biden'ın 'desteklediği muhalefet' olarak İP ve CHP, Ermeni terör örgütü ASALA'nın yerini alan PKK'nın sözcüsü HDP ile bakanlık pazarlığında. Kendi açıkları ortaya çıkmasın diye Sayın Cumhurbaşkanımıza çirkin bir şekilde saldırıyorlar. Bu benzetme onun için." görüşünü paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise "Netanyahu benzetmesi"nin bir nefret ya da akıl tutulması olmadığına işaret ederek, "Bu, uzunca bir süredir 'dostlar grubunun' uluslararası ittifakları ile birlikte içeride ortak yürüttüğü siyasi projenin çirkin, provokatif dili. Türkiye, bunların farklı versiyonlarını geçmişte alt etti. Yine kaybedecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan