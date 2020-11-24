Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz."
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Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz."

24.11.2020 18:38 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:44

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Türk gemisine hukuk dışı arama) Hukuk dışı, korsan aramalardır, son derece yanlış bir iş yapmışlardır."

Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz.'
Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz.'
Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz.'
Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz.'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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