AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz"

15.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:21
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz. Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur, adaletten uzaktır ve müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD'nin yaptırım kararları ile ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz. Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur, adaletten uzaktır ve müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır. Kilis'e füzeler düşerken ve NATO müttefiklerimiz patriotlarını söküp geri götürürken ulusal güvenliğimizi korumak ve hava savunma ihtiyacımızı karşılamak için S-400 sistemini Rusya'dan temin ettik. Bu en doğal egemenlik hakkımızdır. Türkiye kendi sınırlarını koruyor. Koruduğumuz sınırlar aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO'nun sınırlarıdır. Biz bu sınırları korurken desteğini göremediğimiz ABD, S-400 hava savunma sistemleri tedarik ettiğimiz için ülkemize karşı tek taraflı yaptırımlar içeren bir karar aldı. Gelinen noktada uygulanan tek taraflı Amerikan yaptırımlarının oluşturacağı yegane etki, müttefikler arasındaki diyaloğu zora sokması, diplomasiyi devre dışı bırakması ve ikili ilişkilerimizi erozyona uğratması olacaktır. Türkiye yoluna devam edecektir. Türkiye kararlıdır. Milli güvenliğimizi korumak adına gereken her türlü tedbiri almaya, hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. ABD'nin tek taraflı yaptırım kararına ilişkin olarak da kendi adımlarımızı atacağız. Yaptırım kararına muhatap olan kişi ve kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin güçlenmesi için verilen görevleri birer vatansever olarak yerine getirdiler. ve ülkemize hizmet etmeye devam edecekler. Türkiye yoluna devam edecektir. Milli güvenliğimiz konusunda pazarlık kabul etmiyoruz. Müttefiklerimizin sağduyulu davranması herkesin yararına olacaktır. Müttefiklik yaptırım diliyle değil dayanışma diliyle konuşmak demektir."

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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