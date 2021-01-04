Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Suriye'de olmasaydı oradaki mazlumların kanına birbiriyle kavgalı güçler, terör örgütleriyle birlikte gireceklerdi."
04.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:36
Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Suriye'de olmasaydı oradaki mazlumların kanına birbiriyle kavgalı güçler, terör örgütleriyle birlikte gireceklerdi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Suriye'de olmasaydı oradaki mazlumların kanına birbiriyle kavgalı güçler, terör örgütleriyle birlikte gireceklerdi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen