Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez"
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Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez"

28.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 28.02.2021 20:08
Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Çelik:

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde iken Yargıtay'ın onama kararı sonrasında atılan "siyasi hayatı bitti" manşetini paylaşarak, "Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde iken Yargıtay'ın onama kararı sonrasında atılan "siyasi hayatı bitti" manşetini paylaşarak, "Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." değerlendirmesini yaptı.

Çelik, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle aldığı 10 aylık mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onandığına ilişkin haberi içeren ve "Siyasi hayatı bitti" manşeti ile yayınlanan 24 Eylül 1998 tarihli gazete kupürünü paylaştı.

Ömer Çelik paylaşımına, "Millet ne derse o olur. Millete dayanan yenilmez. Millet bitti demeden bitmez." ifadelerini ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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