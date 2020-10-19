Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC mesajı
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Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC mesajı

19.10.2020 09:42 | Son Güncelleme: 19.10.2020 09:50
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kıbrıs Türkünün ortaya koyduğu bu kararlı ve kıymetli tavır, önümüzdeki dönemde artarak sürecek olan Türkiye-KKTC işbirliğine de büyük bir motivasyon ve ivme kazandırmıştır.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kıbrıs Türkünün ortaya koyduğu bu kararlı ve kıymetli tavır, önümüzdeki dönemde artarak sürecek olan Türkiye-KKTC işbirliğine de büyük bir motivasyon ve ivme kazandırmıştır. Türkiye her zaman ve her koşulda KKTC'nin yanında olacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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