Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC mesajı
19.10.2020 09:42 | Son Güncelleme: 19.10.2020 09:50
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kıbrıs Türkünün ortaya koyduğu bu kararlı ve kıymetli tavır, önümüzdeki dönemde artarak sürecek olan Türkiye-KKTC işbirliğine de büyük bir motivasyon ve ivme kazandırmıştır.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kıbrıs Türkünün ortaya koyduğu bu kararlı ve kıymetli tavır, önümüzdeki dönemde artarak sürecek olan Türkiye-KKTC işbirliğine de büyük bir motivasyon ve ivme kazandırmıştır. Türkiye her zaman ve her koşulda KKTC'nin yanında olacaktır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı