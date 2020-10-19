Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kıbrıs Türkünün ortaya koyduğu bu kararlı ve kıymetli tavır, önümüzdeki dönemde artarak sürecek olan Türkiye-KKTC işbirliğine de büyük bir motivasyon ve ivme kazandırmıştır.