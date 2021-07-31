Son dakika haberleri! AK Parti Silifke İlçe Başkanı Kurt'tan, ilçedeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına "destek" açıklaması Açıklaması
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Son dakika haberleri! AK Parti Silifke İlçe Başkanı Kurt'tan, ilçedeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına "destek" açıklaması Açıklaması

Son dakika haberleri! AK Parti Silifke İlçe Başkanı Kurt'tan, ilçedeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına 'destek' açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Kurt, ilçedeki orman yangınıyla mücadele çalışmalarına destek verdiklerini belirtti.

AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Kurt, ilçedeki orman yangınıyla mücadele çalışmalarına destek verdiklerini belirtti.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan, ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine sıçrayan orman yangını sonrası mağdur olan vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Her zorlukta milletin gücüyle hareket ettiklerini belirten Kurt, "Teşkilat olarak durmadan yorulmadan canla başla tüm gücümüzle destek veriyoruz. Gün birlik beraberlik ve bu zor zamanda dayanışma günüdür. Son ateş sönene kadar sahada milletimizle olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimiz her imkanıyla milletimizin yanında ve sahadadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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Son dakika haberleri! AK Parti Silifke İlçe Başkanı Kurt'tan, ilçedeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına "destek" açıklaması Açıklaması - Haberler
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