Son dakika haberleri... AK Parti Pazaryeri ilçesinde üye sayısını arttırdı Son dakika haberleri: AK Parti Pazaryeri ilçesinde üye sayısını arttırdı AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan: "50'ye yakın vatandaşımız AK Parti'ye olarak bizleri onurlandırdılar" AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı, açılan kayıt standı ile üye sayısını arttırdı.

AK Parti Pazaryeri ilçesinde üye sayısını arttırdı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan:

"50'ye yakın vatandaşımız AK Parti'ye olarak bizleri onurlandırdılar"

BİLECİK - AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı, açılan kayıt standı ile üye sayısını arttırdı. Çoğu kadın 50 yeni üye AK Parti'ye geçerken, hedef üye sayısı 250 olduğu belirlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri ile birlikte teşkilat binasının önüne kurduğu stant ile üye kayıt işlemi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Zekiye Tekin'inde kurulan stantta üye kayıt işlemi bizzat kendi gerçekleştirirken, ilçe teşkilatı gün boyu üyelik kayıt işlemi yaptı.

"50'ye yakın vatandaşımız AK Parti'ye olarak bizleri onurlandırdılar"

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, tevazu, samimiyet, gayret ve önce "millet", önce "memleket" diyerek yola çıktıklarını belirterek, "AK Parti 7. Olağan Kongresi öncesi Pazaryeri ilçemizde üye kayıt standı açtık. 50'ye yakın vatandaşımız AK Parti'ye olarak bizleri onurlandırdılar. Bu çalışmalarımızın bundan sonra devamı gelecek. Üye kayıtlarımızda hedefimizi yükselttik. Hedefimizi daha da yukarılara çekeceğiz inşallah" dedi.

Kaynak: İHA