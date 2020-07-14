Son dakika haberleri: AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
14.07.2020 01:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 01:54
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.
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Kaynak: AA