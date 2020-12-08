Son dakika haberleri... AK Parti MKYK ve MYK ortak toplantısı sona erdi
08.12.2020 21:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:06
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ortak toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ortak toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı, 4 saat 50 dakika sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan