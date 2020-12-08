Son dakika haberleri... AK Parti MKYK ve MYK ortak toplantısı sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... AK Parti MKYK ve MYK ortak toplantısı sona erdi

08.12.2020 21:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:06
Son dakika haberleri... AK Parti MKYK ve MYK ortak toplantısı sona erdi

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ortak toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ortak toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı, 4 saat 50 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

İlgili Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK ve MYK ortak toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (5)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK ve MYK ortak toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (5)
Reform Görüşmeleri'nin 2'nci toplantısı sona erdi
Reform Görüşmeleri'nin 2'nci toplantısı sona erdi
Malatya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantıları sona erdi
Malatya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantıları sona erdi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Silah Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... AK Parti MKYK ve MYK ortak toplantısı sona erdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 21:07:26. #1.14#
title