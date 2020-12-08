Son dakika haberleri... AK Parti MKYK ve MYK ortak toplantısı sona erdi

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ortak toplantısı sona erdi.