Son dakika haberleri! AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
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Son dakika haberleri! AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

24.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:00
Son dakika haberleri! AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2,5 saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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