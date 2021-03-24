Son dakika haberleri! AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.