Son dakika haberleri | AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Son dakika politika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
18.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:51
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezindeki basına kapalı düzenlenen toplantı 2,5 saat sürdü.
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Kaynak: AA