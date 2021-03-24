Son dakika haberleri... AK Parti MKYK toplandı
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Son dakika haberleri... AK Parti MKYK toplandı

24.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:41
Son dakika haberleri... AK Parti MKYK toplandı

Son dakika haberleri: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyeleriyle eski üyelerin de katıldığı parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.30'da başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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