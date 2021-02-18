Son dakika haberleri | AK Parti'li Yurdunuseven: "Şehitlerin kanı, PKK'ya destek veren herkesin eline bulaşmıştır"

Son dakika politika haberine göre AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Gara'da 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesine ilişkin, "Şehitlerin kanı, PKK'ya destek veren herkesin eline bulaşmıştır.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Gara'da 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesine ilişkin, "Şehitlerin kanı, PKK'ya destek veren herkesin eline bulaşmıştır." dedi.

Yurdunuseven, Mecliste düzenlediği basın toplantısına, vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayarak başladı.

Gara'da şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yurdunuseven, devletin, PKK terör örgütünce alıkonulan vatandaşlarını, kaçırıldıkları andan itibaren kurtarma çabası içerisinde olduğunu anlattı.

AK Parti'li Yurdunuseven, terör örgütü mensubu sayısının her geçen gün azaldığına dikkati çekerek, operasyonlar, örgütten kaçışlar ve örgüte katılımların engellenmesiyle terör örgütünün sonunun geleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da işaret ettiği gibi şehitlerin kanının, PKK'ya destek veren herkesin eline bulaştığını belirten Yurdunuseven, şöyle dedi:

"Bu söz kendi ülkelerinde ellerinde çakı olan birini potansiyel terör örgütü üyesi olarak görenleredir. Demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütü uzantılarına sınırsız destek verenleredir. Terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları, hepiniz 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz." diye konuştu.

İbrahim Yurdunuseven, terör örgütünün dün olduğu kadar bundan sonra da kendini rahat hissetmeyeceğine işaret ederek, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için İHA'larımız, SİHA'larımız, Altay tanklarımız ve Atak helikopterlerimizle terörle mücadelede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye, Kuzey Irak, Libya, Doğu Akdeniz'de küresel barışı sağlamak, dost ve kardeşlerimizin haklarını savunmak için mücadelesine dün olduğu gibi bugün de devam edecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman