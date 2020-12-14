Son dakika haberleri: AK Parti'li Ünal'dan, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı tek taraflı yaptırım kararını kınadıklarını ve reddettiklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı tek taraflı yaptırım kararını kınadıklarını ve reddettiklerini belirtti.

Ünal, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ünal, "ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı tek taraflı yaptırım kararını kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, uluslararası alanda asla çatışma peşinde koşan bir ülke olmamıştır. Ülkemiz diyalog ve diplomasiye olan inancını koruyacak ve milli politikalarından kesinlikle taviz vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ