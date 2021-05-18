Son dakika haberleri! AK Parti'li Şanverdi'den Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! AK Parti'li Şanverdi'den Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması

Son dakika haberleri! AK Parti'li Şanverdi'den Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

Son dakika habere göre AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Terör devleti İsrail'in yapmış olduğu saldırılara karşı en güçlü savunmayı gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızı Filistinli...

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Terör devleti İsrail'in yapmış olduğu saldırılara karşı en güçlü savunmayı gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızı Filistinli çocukların katilleriyle yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır." dedi.

Şanverdi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarının yeryüzünün vicdanını kanatmaya devam ettiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik benzetmelerinin kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Şanverdi, şunları kaydetti:

"Akşener'in eleştiri sınırlarını aşan, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzetmesini kabul etmiyor ve kınıyorum. Terör devleti İsrail'in yapmış olduğu saldırılara karşı en güçlü savunmayı gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızı Filistinli çocukların katilleriyle yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır. Tüm dünyayı ayağa kaldıran Cumhurbaşkanımızı, Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece ve sadece Netanyahu'yu sevindirmekten ibarettir. Biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Biz zalim İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik zulmünü her zaman kınadık. İnşallah Filistinli kardeşlerimiz bu zulümden kurtulacak temennisinde bulunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Lale Karabıyık Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Engin Akyürek Jennifer Lopez
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! AK Parti'li Şanverdi'den Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 18:56:22. #1.14#

title