Son dakika haberleri | AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu Açıklaması
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Son dakika haberleri | AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu Açıklaması

Son dakika haberleri | AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemizin farklı noktalarından çıkan orman yangınlarıyla gerçekten hepimizin içi, ciğerleri, yüreği yanıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemizin farklı noktalarından çıkan orman yangınlarıyla gerçekten hepimizin içi, ciğerleri, yüreği yanıyor. Buradan birilerinin siyasi çıkar elde etmesi mümkün değil. Buradan birilerinin kendine rant devşirmesi mümkün değil." dedi.

Karaaslan, Asarcık Gençlik Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Asarcık İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü dile getirdi.

Bir yandan saha çalışmalarını gerçekleştirirken bir yandan da Türkiye'nin dört bir yanında çok ciddi mücadeleler verildiğini belirten Karaaslan, "Ülkemizin farklı noktalarından çıkan orman yangınlarıyla gerçekten hepimizin içi, ciğerleri, yüreği yanıyor. Buradan birilerinin siyasi çıkar elde etmesi mümkün değil. Buradan birilerinin kendine rant devşirmesi mümkün değil. Öyle hassas bir konu ki hepimizin ortak hareket etmesi, hepimizin ortak düşünmesi ve aynı noktada birbirine gayret vererek, güç vererek ilerlemesi lazım." ifadelerini kullandı.

Olayın arkasında neyin olduğunun çok yönlü araştırıldığını aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları var. Önce Manavgat'ta başladı. Adana'da, Osmaniye'de, Muğla'da, Marmaris'te, Datça'da, Bodrum'da, her yerde. Dolayısıyla bunların araştırılması bir yandan devam ederken, bir yandan da birileri bunu kullanarak, 'Uçak yokmuş, helikopter yokmuş, gelmemiş, gitmemiş' üzerinden siyaset oluşturmaya çalışıyor. Herhalde Türkiye'de en çok eksikliğini hissettiğimiz şey, ülkemizin genelini ve geleceğini, yarınlarını ilgilendiren konularda bile bu kadar maalesef art niyetli cephe oluşması. Bölgede 45 helikopter, 5 uçak, İHA'larla yapılan orman alanlarındaki incelemeler, 100'den fazla arazöz, 280 tanker, 660 dozer, 10 bin 500 işçi ve itfaiye ekibi, 6 bin 400 orman memuru, 4 bin 110 teknik eleman ile devletin çalışması var."

Karaaslan, Kovid-19 salgını nedeniyle herkesin aşı olması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda herkesin duyarlı ve bilinçli davranmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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