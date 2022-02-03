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Son dakika haberleri: AK Parti'li Çelik: Yunan hükümeti yalan söylüyor

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri: AK Parti'li Çelik: Yunan hükümeti yalan söylüyor

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan hükümetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göçmenlerin ölümüne yönelik sözlerine cevap verdiğini belirterek, "Ayrıntıya gerek yok; Yunan hükümeti yalan söylüyor" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan hükümetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göçmenlerin ölümüne yönelik sözlerine cevap verdiğini belirterek, "Ayrıntıya gerek yok; Yunan hükümeti yalan söylüyor" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, Yunan hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevabına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Ukrayna'ya hareketinden önce Yunanistan'ın göçmenlerin ölüme sürüklenmesindeki sorumluluğunu net bir biçimde ifade etti. Yunan hükümeti Cumhurbaşkanımıza cevap vermiş. Ayrıntıya gerek yok; Yunan hükümeti yalan söylüyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Yunan, Politika, Haber

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