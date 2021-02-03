Son dakika haberleri: AK Parti'li Çalık'tan Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklamasına tepki Açıklaması
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Son dakika haberleri: AK Parti'li Çalık'tan Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklamasına tepki Açıklaması

03.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:38
Son dakika haberleri: AK Parti'li Çalık'tan Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklamasına tepki Açıklaması

Son dakika haberleri... AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi...

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere dayanışma çağrısında bulunmayan, HDP'ye, PKK'ya 'Bu evlatları serbest bırakın' demeyen bir muhalefet lideri var. Provokatörlere sahip çıkma misyonunuzu bir an önce terk edin." ifadesini kullandı.

Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabındaki paylaşımında kullandığı "Türkiye'nin evlatlarını derhal serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin." ifadesine tepki gösterdi.

Çalık, şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu 'Türkiye'nin evlatları' diyerek kimleri kastediyor önce ona bir açıklık getirmeli. Boğaziçi Üniversitesini karıştıranları, devletin polisine ve kamunun araçlarına saldıranları, milletin en kutsal değerlerine hakaret edenleri ve terör örgütü üyesi olanları 'evlatlarım' diyerek 'serbest bırakın' demesi gerçekten akla ziyandır. Bunu izah edecek, bunu yorumlayacak herhangi bir kelime bulamıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de Diyarbakır'da hendek kazıp, bombalı tuzaklar kuran teröristler için de 'arkadaşlar' diye seslenmişti. Karşımızda toplumun her kesimini ötekileştiren, terörün siyasi uzantılarıyla ittifak yapan, Kandil'e ses çıkarmayan, 520 gündür dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere dayanışma çağrısında bulunmayan, HDP'ye, PKK'ya 'Bu evlatları serbest bırakın' demeyen bir muhalefet lideri var. Provokatörlere sahip çıkma misyonunuzu bir an önce terk edin."

Son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkenin her karışına hizmet ettiklerini, gençler için üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam ettiklerini ve edeceklerini kaydeden Çalık, "Bu ülkenin gençleri bayrağıyla, vatanıyla, milletiyle, devletiyle bir ve bütündür. Dünyayı avucunun içine almış bu evlatlar devletin karşısında olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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