Son dakika haberleri | AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 13 Türk vatandaşını şehit eden PKK'ya tepki
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Son dakika haberleri | AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 13 Türk vatandaşını şehit eden PKK'ya tepki

15.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:56
Son dakika haberleri | AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 13 Türk vatandaşını şehit eden PKK'ya tepki

Son dakika haberleri... AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Ünsal, yazılı açıklamasında, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hain terör örgütü ile verdiği mücadelenin aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Ünsal, terörün kökü kazınıncaya kadar sınır içi ve sınır dışında mücadelenin devam edeceğini ifade etti.

Terör saldırılarına dünyanın sessiz kaldığına dikkati çeken Ünsal, "Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan 13 sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz, hükmünü kaybetmiştir. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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