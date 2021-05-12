Son dakika haberleri... AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Kaplan, trafik kazası geçirdi
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Son dakika haberleri... AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Kaplan, trafik kazası geçirdi

Son dakika haberleri... AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Kaplan, trafik kazası geçirdi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan, trafik kazası geçirdi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan, trafik kazası geçirdi.

Kaplan'ın kullandığı 06 SD 520 plakalı otomobil, Güzeltepe Mahallesi 548. Sokak'ta M.A idaresindeki 06 GMR 07 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Kaplan'ın otomobili, yol kenarındaki Türk Telekom'a trafoya çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu, yaralanan olmadı.

Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde aracıyla geçirdiği trafik kazasında kendisinde ve karşı tarafta herhangi bir yaralanma veya sağlık problemi yaşanmadığını belirtti.

Bu süreçte arayan ve mesaj yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarına teşekkür eden Kaplan, "Rabbim içerisinde bulunduğumuz bu mübarek günlerin hatırına cümlemizi görünür görünmez kazalardan korusun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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