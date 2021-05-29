Son dakika haberleri! AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Şahin, mahalle başkanlarıyla bir araya geldi
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Son dakika haberleri! AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Şahin, mahalle başkanlarıyla bir araya geldi

Son dakika haberleri! AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Şahin, mahalle başkanlarıyla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, mahalle başkanlarıyla toplantı yaptı.

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, mahalle başkanlarıyla toplantı yaptı.

İlçe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, 27 mahalle başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Şahin, 2023 hedeflerine değindi.

Mahalle başkanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Şahin, "Birlikte durmadan, yorulmadan çok çalışarak 2023 hedeflerine ulaşacağız. Yönetim kurulu üyelerimizle var gücümüzle çalışarak, Karamürsel'imizi daha ilerlere taşıyacağız. Dokunmadık insan bırakmayacağız. Davamız için hep birlikte mücadele ederek, yürüdüğümüz bu yolda başarılı çalışmalara imza atacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Şahin, mahalle başkanlarıyla bir araya geldi
Son dakika haberleri! AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Şahin, mahalle başkanlarıyla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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