Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Muhalefet Türkiye'nin yumuşak karnı hale gelmemiş olmasaydı, Biden böyle bir karar almaya...

Son dakika haberler: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Muhalefet Türkiye'nin yumuşak karnı hale gelmemiş olmasaydı, Biden böyle bir karar almaya cesaret edemezdi" AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Muhalefet Türkiye'nin yumuşak karnı hale gelmemiş olmasaydı, Biden böyle bir...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Muhalefet Türkiye'nin yumuşak karnı hale gelmemiş olmasaydı, Biden böyle bir karar almaya cesaret edemezdi"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Muhalefet Türkiye'nin yumuşak karnı hale gelmemiş olmasaydı, Biden böyle bir karar almaya cesaret edemezdi. Muhalefetin bu tavrı Biden'ı da cesaretlendirmiştir. O nedenle soykırım kararı alınması noktasına bir bakıma muhalefetin de katkısıyla ortaya çıkmıştır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, 27 Nisanın e-muhtıra'nın yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, darbeler tarihinde bir muhtarı girişimi ile aslında sivil siyasete demokrasiye bir ayar verilmek istendiğini ifade etti.

Akbaşoğlu, ABD Başkanı Biden'ın sözde Ermeni soykırımına ilişkin olarak, "Biden'ın kararı yok hükmündedir. Tarihsel olarak, hukuken hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ancak Biden'in zırvalaması hatırlanacaktır. Zırva tevil götürmez, bu olay bize bazı hadiseleri yakınen müşahade etme imkanı verdi. Biden her yıl elinde olan adeta şantaj malzemesine dönüşen söylem artık tüketilmiş ve bu şantajı kullanmak son kozları da elinden gitmiş vaziyettedir. ABD gerçeklerle yüzleşecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesine işaret eden Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanı bizzat Biden'ın konuşma talebi üzerine arayarak, ABD'deki FETÖ varlığının, ABD'nin Suriye'de PKK ve PYD'ye verdiği desteğin sona erdirilmeli noktasında net bir mesaj iletmiş. ABD'n gerekli adımları atması gerekçesini ifade etmiştir. Manifesto mahiyetinde okkalı yanıt verdiği de milletin şahitliğinde ortadadır. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten Biden'a gerekli dersi vermiştir. Bununla ilgili en ufak şüphe bulunmamaktadır. Türkiye'nin bundan sonra da nasıl adım atacağı kendi uhdesindedir. Bu konuyla ilgili bu süreci yöneteceğiz. İftiraya, iftiralara her platformda mütekabiliyet çerçevesinde gerekli cevapları vereceğiz" şeklinde konuştu.

Akbaşooğlu CHP Gernel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren Akbaşoğlu, "CHP ve İYİ Parti'nin Grup toplantılarını, Genel Başkanları'nı dinledik. Ortaya çıkan tablo şu; Gara'da PKK'yı değil de, devleti ve devleti yönetenleri, sözde soykırım iftirasında Biden'ı değil de Erdoğan'ı hakikaten hedef tahtasına koyanlar bir kez daha görülmüştür ki maalesef Türkiye'sini yumuşak karnı olduklarını ilan etmişlerdir. Çok yazık. Her iki genel bakanın tüm bu konuşmaları değerlendirildiğinde ortaya çıkan tablo içler acısı durumudur. Bir kompleksin yansıması olarak karışmamıza çıkmaktadır. Muhalefet Türkiye'nin yumuşak karnı hale gelmemiş olmasaydı, Biden böyle bir karar almaya cesaret edemezdi. Muhalefetin bu tavrı Biden'ı da cesaretlendirmiştir. O nedenle soykırım kararı alınması noktasına bir bakıma muhalefetin de katkısıyla ortaya çıkmıştır" dedi.

Akbaşoğlu şöyle konuştu:

"Her iki Genel Başkan'ı HDP'nin iftiralarından söz etmeleri bundan özellikle kaçınmaları da samimiyetsizliklerini en açık somut ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Samimiyet hem Biden hem HDP bildirisine karşı durmayı gerektirir. Grup konuşmalarında Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsını eleştirilmeye dönük yöne evrilmiştir. Biden'a gerektiği gibi cevap verilmemesi, HDP'nin korunup kollanmasını milletimizin takdirinden kaçmayacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK