Son dakika haberleri! AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Diyarbakır Hani ilçe binamıza yönelik terör saldırısını lanetliyorum"

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde partilerinin binasına yönelik terör saldırısını lanetlediğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde partilerinin binasına yönelik terör saldırısını lanetlediğini belirtti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Hani ilçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ