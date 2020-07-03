Son dakika haberleri | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Çanakkale Valiliğini ziyaret etti Son dakika güncel haberi: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ve AK Parti 26. Dönem Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ile Çanakkale Valiliğini ziyaret eden Kurtulmuş, burada Vali İlhami Aktaş tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Numan Kurtulmuş, makamında Vali İlhami Aktaş ile bir süre sohbet edip yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlhami Aktaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi dilekleri için Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA