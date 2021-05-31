Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan şehir hastanesi açıklaması
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Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan şehir hastanesi açıklaması

Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan şehir hastanesi açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, kentte yapılması planlanan şehir hastanesinin ihale edildiğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, kentte yapılması planlanan şehir hastanesinin ihale edildiğini bildirdi.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanesi projesinin 27 Mayıs 2021 tarihinde ihaleye çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık maliyeti 1 milyar 628 milyon 465 bin 608 TL olan hastanemizin ihalesinin inceleme süreci geçer geçmez inşaat çalışmaları başlayacaktır. Sakarya'mıza hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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