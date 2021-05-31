Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan şehir hastanesi açıklaması

Bir son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, kentte yapılması planlanan şehir hastanesinin ihale edildiğini bildirdi.