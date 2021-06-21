Son dakika haberleri... AK Parti Gençlik Kolları üyesi genç, kazada hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... AK Parti Gençlik Kolları üyesi genç, kazada hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... AK Parti Gençlik Kolları üyesi genç, kazada hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre KASTAMONU (İHA) – AK Parti Tosya İlçe Gençlik Kollarında görev yapan Hüseyin Acar, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

KASTAMONU (İHA) – AK Parti Tosya İlçe Gençlik Kollarında görev yapan Hüseyin Acar, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da Sekiler Köyü mevkiinde ilçeye gelmekte olan 32 yaşındaki Hüseyin Acar yönetimindeki 37 KG 502 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen R.Ç. idaresindeki 34 DP 2920 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Acar ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Hüseyin Acar, Tosya Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tosya'da Huzurevi'nde çalıştığı öğrenilen Hüseyin Acar'ın AK Parti Tosya İlçe Gençlik Kollarında da görev aldığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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