Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız"
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki katılımcılar ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salondaki katılımcılar ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresi'nde konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu