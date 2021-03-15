Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız"

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki katılımcılar ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresi'nde konuştu.