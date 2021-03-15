Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız"
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız"

15.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:18

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki katılımcılar ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salondaki katılımcılar ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresi'nde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gençlere) Sizler, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gençlere) Sizler, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gençlere) Sizler, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Gençlere) Sizler, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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