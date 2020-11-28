Son dakika haberleri! AK Parti Ergani İlçe Başkanı Dolu'dan hastane ziyareti
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Son dakika haberleri! AK Parti Ergani İlçe Başkanı Dolu'dan hastane ziyareti

28.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:26
Son dakika haberleri! AK Parti Ergani İlçe Başkanı Dolu'dan hastane ziyareti

Son dakika haberler: AK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu, Ergani Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu, Ergani Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Dolu, Ergani Devlet Hastanesine Başhekimi Dr. Salih Akatay'ı makamında ziyaret etti.

"Yaşanan bu pandemide tüm sağlık çalışanlarının göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı teşekkür ederek, AK Parti teşkilatı olarak halkımıza hizmet ve hastanemiz için üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız." diyen Dolu, vatandaşların iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olduklarını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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