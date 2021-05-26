Son dakika haberleri! AK Parti'den Askerlik Ceza Kanunu hakkında değişiklik yapılmasına ilişkin teklif
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Son dakika haberleri! AK Parti'den Askerlik Ceza Kanunu hakkında değişiklik yapılmasına ilişkin teklif

Son dakika haberleri! AK Parti'den Askerlik Ceza Kanunu hakkında değişiklik yapılmasına ilişkin teklif
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: AK Parti, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun teklifi verdi.

AK Parti, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun teklifi verdi.

Askerlik Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifteki maddeler ise şöyle:

"Askerlik hizmet ve görevlerine ilişkin haller dışında, asker kişilerden nişanlıların, evlilik bağı kalmasa bile eşlerin, kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoy ile üçüncü derece dahil hısımların veya evlatlık bağı olanların birbirlerine karşı işledikleri suçlar bakımından amir-maiyet ve üst-ast ilişkisi dikkate alınmaz.

Asker kişi suçu işlerken rastlanması veya suçüstü fiilden dolayı kişinin kaçma şüphesi bulunması halinde kişi, amiri, üstü, askeri karakol, nöbetçi, devriye, askeri inzibat ve kolluk görevlisi asker kişiyi yakalama yetkisine sahip olacak.

Asker kişiler hakkında soruşturma izni Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilecek. General ve amiraller hakkındaki soruşturma izni ise görev yeri dikkate alınarak ilgisine göre Genelkurmay Başkanının veya ilgili kuvvet komutanının teklifi üzerine ya da resen Milli Savunma Bakanı tarafından verilir.

Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, bir askeri birlik veya askeri kurum dışında görevlendirilen asker kişiler hakkında soruşturma izni, bu görevlerinin devamı süresince, Milli Savunma Bakanı tarafından verilir. General ve amiraller hakkındaki soruşturma izni ise görev yeri dikkate alınarak ilgisine göre Genelkurmay Başkanının veya ilgili kuvvet komutanının teklifi üzerine ya da resen Milli Savunma Bakanı tarafından verilir.

Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının işlediği askeri suçların soruşturulması izne tabidir. Ancak, ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerinde soruşturma genel hükümlere göre yürütülür. Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında askeri suçlardan dolayı soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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