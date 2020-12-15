Son dakika haberleri... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımladı

15.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:37

Gelen son dakika haberlerine göre TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın ortak bildiriyi okuması TBMM Genel Kurulu salonu TBMM - TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımlayarak, "ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye" davet etti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın ortak bildiriyi okuması

TBMM Genel Kurulu salonu TBMM - TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımlayarak, "ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye" davet etti.

Son dakika haberleri... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımladı
Son dakika haberleri... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımladı
Son dakika haberleri... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımladı
Son dakika haberleri... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK ve MYK ortak toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (5)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK ve MYK ortak toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (5)
Son Dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Kararı reddediyoruz, hiçbir hukuki zemini yoktur
Son Dakika! AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Kararı reddediyoruz, hiçbir hukuki zemini yoktur
MSB'den ABD'nin yaptırım kararlarına ilişkin açıklama Açıklaması
MSB'den ABD'nin yaptırım kararlarına ilişkin açıklama Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Demet Akbağ İrem Derici Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Okan Buruk Pierre Webo Çağdaş Atan Ali Palabıyık
Tüm Haberler S 400 Rusya Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 16:37:34. #1.14#
title